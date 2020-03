Zvominir Boban et l’AC Milan, ça sent la fin

Selon la presse italienne, la direction de l’AC Milan aurait indiqué à son directeur général, Zvonimir Boban, la porte de la sortie.

L’expérience de Zvonimir Boban en tant que directeur général de l’AC Milan touche à son terme. A en croire ce que révèle La Gazzetta dello Sport, le Croate se serait vu signifier son licenciement vendredi à travers une lettre de la part de la direction lombarde. Son départ est déjà acté, et il ne manquerait plus que l’officialisation à travers un communiqué.

La raison du limogeage de Boban est l’interview qu’il a accordée il y a quelques jours au célèbre quotidien transalpin et dans laquelle il a fustigé ses responsables. L’ancien joueur rossonero a reproché à Ivan Gazidis de prendre des décisions unilatérales et ne pas se concerter avec ses collègues du secteur sportif. Il lui en voulait principalement pour avoir pris contact avec l’Allemand Ralf Rangnick pour le poste d’entraineur à partir de la saison prochaine. Boban s’est donc un peu trop épanché sur le sujet et va le payer au prix fort.

Maldini pourrait suivre Boban

Le départ de Boban pourrait être suivi par celui de Paolo Maldini. Les deux hommes travaillaient ensemble et se vouent une grande estime. Si l’un prend la porte, il y a fort à parier que l’autre lui emboitera le pas. Auquel cas, le club va devoir opérer une restructuration de sa direction. Une de plus. Tandis que l’équipe peine toujours autant en championnat et accumule les campagnes décevantes, l’instabilité continue donc de régner au niveau du « board » chez les septuples champions d'Europe et cela n’augure rien de bon pour le futur.