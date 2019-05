Zouma, Maguire, Alderweireld… Arsenal cherche derrière

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement de l'OM à Strasbourg, Rudi Garcia a mis ses joueurs face à leur responsabilité.

« On a une version fiable et réfléchie de Balotelli »

Je leur dis comme d'habitude ce que je pense, je leur ai exprimé mon mécontentement. On est tous responsables de la défaite contre Nantes , moi le premier. Quand on court derrière les autres on n'a pas le droit à l'erreur et on l'a commise contre Nantes. Maintenant il faut regarder le prochain match. Avant de penser à la troisième place, il faut grappiller des positions. Il faut absolument qu'on gagne nos matchs pour espérer revenir sur le quatrième.Thauvin et Sarr sont incertains.Je prends ma part. C'est à moi de guider cette équipe, je le fais avec tout mon cœur et mon énergie. Je continuerai de le faire jusqu'à la fin de la saison.J'ai beaucoup tenté avec plus ou moins de réussite. Dans ce contexte compliqué avec cette défaite contre Nantes, j'aurais un œil très attentif sur le comportement de mes joueurs. Je veux qu'ils sachent qu'ils portent l'écusson de l'OM sur le cœur et que certains devoirs vont avec. [/caption]Mon rôle est de protéger mes joueurs et qu'ils donnent tout. Franck McCourt est venu parler aux joueurs avant Nantes parce que c'est le patron. C'est lui qui a tout déclenché pour que le club puisse redevenir ce qu'il est. On doit penser à Strasbourg et à rien d'autre.Je ne peux pas parler à sa place. C'est une question qu'il faudra poser à la fin de la saison.Si l'on regarde cette saison je pense que l'on est une des équipes qui a remporté le plus de points après avoir été mené. Le problème c'est qu'on concède trop de buts, notamment à l'extérieur. Je répète ce que je disais la dernière fois, on a trop de défaites au compteur et pas assez de nuls.Avant Lyon, on est dans l'obligation de battre Strasbourg. Il faut absolument qu'on arrive à réduire l'écart pour que ce match soit décisif.Il m'a dit que son geste n'était pas volontaire, je lui fais confiance. Je suis certain qu'il est victime de l'intelligence de l'adversaire. Moi-même quand je jouais contre Balotelli, je disais à mes défenseurs de le provoquer pour le faire disjoncter. Pour l'instant on a une version de Mario plutôt fiable et réfléchie. Il doit se tenir et ne pas répondre aux provocations. Je trouve qu'il se tient plutôt bien. Il n'est pas du genre à tricher pour faire expulser un adversaire. C'est rarement lui qui dégaine le premier.