Zlatan Ibrahimovic vers la retraite ?

Alors que la compétition est en arrêt, les ténors européens sont toujours à l'affût des pépites du ballon rond en vue de la prochaine intersaison. C’est le cas notamment de. Parmi les secteurs que les "Reds" espèrent renforcer c’est le milieu de terrain et le joueur auquel ils songeraient principalement serait, le talentueux sociétaire du. L’information émane du très sérieux quotidien britanniqueLes responsables anglais auraient été séduits par les brillantes prestations de la grande révélation des "Dogues" cette saison en. Ils le surveilleraient depuis un bon moment, et aujourd’hui ils seraient prêts à passer à l’offensive selon le journal anglais. L’opération ne serait, cela dit, pas facile à matérialiser. Et pour cause ; le prodige de 21 ans, et qui compte 69 matches dans l’élite française, est également pisté par leet le. Les deux géants de lane seraient pas en reste et feraient présentement le forcing pour accueillir la pépite formée auIl convient de rappeler quepossède également la nationalité française. International Espoirs français, le longiligne milieu de terrain (1,89 m) a encore le choix entre leset l'Espérons que ce jeune talent en herbe, pourra poursuivre son éclosion et pourquoi pas opter pour le pays de ses parents.constituerait ainsi un atout de taille à la disposition den vue des prochaines échéances des. A lire aussi >> Drogba, Bakambu, Kanouté, Aubameyang… ces binationaux qui ont opté pour leur patrie d’origine