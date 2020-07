Zlatan Ibrahimovic devrait quitter l'AC Milan

Le club phocéen a annoncé ce jeudi l'arrivée de Hugues Ouvrard au poste de directeur général délégué. Une nomination qui risque de faire parler vu les messages dénichés sur Twitter, glorifiants le PSG et pas l'OM.

Marseille's new Director General, @HuguesOuvrard, has not had the best 1st hour in the job - the OM fanbase quickly stumbled upon the below Tweet, which he quickly deleted, celebrating PSG... pic.twitter.com/UBMbLTnODy