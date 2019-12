Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) présenté vendredi

Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea, estime que le temps est venu pour les Blues de prendre leurs responsabilités.



Chelsea a signé un succès important face à Arsenal, mais a semblé dépassé par les événements lors de la première partie de la rencontre.. Le milieu de terrain estime que chacun doit prendre ses responsabilités :« Je pense que lorsque vous jouez pour Chelsea, nous parlons beaucoup de 'jeunes, jeunes, jeunes' mais nous sommes au milieu de la saison et chaque joueur doit prendre ses responsabilités. Pas seulement les joueurs plus âgés.il suffit d'être prêt, préparé pour le match, prêt à se battre, parce que vous jouez pour Chelsea en Premier League et c'est ça », a ainsi estimé Jorginho dans des propos relayés par Goal UK.:« Parfois tu vas sur le terrain et tu n'es pas bien et, quand tu veux changer parce que tu te rends compte que tu ne te bats pas assez, c'est difficile. Aujourd'hui on peut changer ça, mais parfois on ne peut pas alors peut-être qu'on a besoin de mieux se préparer. Je pense que ce qui est important, c'est que tous les joueurs parlent ».