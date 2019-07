Zizou fait le point sur les dossiers chauds

Présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a forcément été interrogé sur le Mercato du Real Madrid. Le coach français a fait le point, sans forcément en dire plus notamment sur le dossier Paul Pogba.

Le Real a un plan pour Pogba

Rien n’a évolué pour James et Bale

Depuis l’ouverture du Mercato estival, le Real Madrid se montre très offensif. Avec Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic et Eden Hazard en tête de gondole, le club madrilène a clairement affiché la couleur pour la saison prochaine. Après une année de galère avec trois entraîneurs différents et la perte de leur couronne en Ligue des Champions, les Merengues veulent revenir aux avant-postes et ont donc mis les moyens. Avec 5 arrivées, cela veut-il dire que le Mercato madrilène est déjà terminé ? La réponse est non.Parmi les cibles encore dans le viseur, Paul Pogba fait bien évidemment figure d’objectif prioritaire. Seulement, Manchester United ne compte pas se débarrasser de son milieu sans une belle contrepartie financière. Mais pour la première fois, Zinedine Zidane a publiquement avoué que « La Pioche » est bien un sujet brûlant dans la capitale espagnole. «(août, NDLR). On a un plan et on verra ce qui se passera, a déclaré le Marseillais en conférence de presse. Vous savez beaucoup de choses, on verra. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ce qui est important c’est qu’au sein du club on sait ce qu’on veut faire et on travaille dessus. »Pour voir débarquer Pogba au sein de la Casa Blanca, il faudra donc attendre encore un peu. Il faut surtout vendre avant de penser à acheter. Si au niveau des arrivées, le Real Madrid s’est montré rapide, au rayon des départs, c’est le calme plat. Au grand désespoir de Florentino Perez.Le Colombien est suivi par le Napoli et l’Atlético Madrid mais à l’heure actuelle, aucune offre satisfaisante n’est arrivée. « James est un joueur du Real Madrid, mais là il est en vacances, je ne peux pas en dire plus. Bale ? Ce n’est pas un problème. Je ne vais jamais dire qu’un joueur est un problème. Il est sous contrat, on verra ce qui se passera. Rien n’a changé avec lui depuis juin. »