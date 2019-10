Ziyech, Hakimi... La belle soirée des Marocains en Ligue des Champions

Interrogé sur le sujet, Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigéria, a évoqué la situation des deux joueurs : « Ce sont deux joueurs intéressants, mais nous avons fait nos projets immédiats sans Tammy Abraham et Fikayo Tomori », a déclaré Rohr à BBC Sport . « Ils ne sont pas intéressés à discuter de leurs options internationales pour le moment et nous devons respecter cela », a-t-il ajouté. Pour le moment, le buteur des Blues est celui qui a le plus de chance d’intégrer les Three Lions. Il pourrait même être appelé pour les prochains matches éliminatoires de l’Euro 2020 face à la République Tchèque et la Bulgarie. Mais que ce soit pour l’un ou pour l’autre, Gernot Rohr semble résigné : « Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons et ne pas perdre de vue ce que les gens disent tout le temps », a ajouté l’ancien Bordelais. A lire aussi >> Cinq choses à savoir sur Tammy Bakumo Abraham, le prodige anglo-nigérian de Chelsea