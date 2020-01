Zinedine Zidane (Real Madrid) : "Varane prend de l'importance"

Dernier de Ligue 1, Toulouse a été piteusement éliminé de la Coupe de France par Saint-Pryvé Saint-Hilaire ce samedi (1-0). Tenant du titre, Rennes a dû passer par une séance de tirs au but haletante pour se débarrasser d'Amiens (0-0, 5-4 TAB).



😱 SAINT-PRYVE SAINT-HILAIRE ÉLIMINE TOULOUSE !!!!! Un but à la toute dernière seconde et le pensionnaire de National 2 s'offre la lanterne rouge de Ligue 1 ! Incroyable ! 😱#CDF pic.twitter.com/eERIKs96DM

— Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 4, 2020

Rennes échappe de peu au couperet

Chambly et Rodez prennent la porte



Ba🔥er exulte ! QUALIFIÉS pic.twitter.com/NUCm0Z7gcl

— Red Star FC ✪ (@RedStarFC) January 4, 2020

Le chemin de croix se poursuit pour Toulouse. Lanterne rouge de Ligue 1 et sur une série catastrophique de neuf revers de rang toutes compétitions confondues, le TFC espérait probablement renouer avec la victoire ce samedi, face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N2). Raté. Au terme d'une rencontre interrompue quelques minutes durant à cause de leurs propres supporters,Alors qu'ils semblaient accuser le coup physiquement, les Pryvétains - qui avaient raté un penalty en première période - ont réussi à arracher leur qualification sur la dernière occasion de la partie (96eme), provoquant ainsi l'explosion de joie de leurs fans. Auteurs d'une prestation franchement médiocre (que la qualité passable du terrain ne suffira pas à justifier), les Haut-Garonnais peuvent désormais se concentrer sur la lutte pour le maintien en championnat. Et il y a du boulot...Il y a un an, l'aventure rennaise en Coupe de France avait débuté par une qualification arrachée aux tirs au but contre Brest (2-2, 5-4 TAB). Les Bretons avaient ensuite tracé leur route jusqu'au trophée.Opposés à Amiens, les Rouge et Noir n'ont pas réussi à prendre les devants au cours du temps réglementaire et ont forcé la décision lors de la séance fatidique des tirs au but (0-0, 5-4 TAB). Les Picards, qui auraient pu l'emporter si Eddy Gnahoré avait concrétisé sa tentative, ont certainement quelques regrets.Les matchs se succèdent et les clubs de Ligue 2 continuent de disparaître les uns après les autres. Après Le Mans vendredi et Niort en début d'après-midi, ce sont Chambly et Rodez qui ont été éliminés ce samedi soir, par deux clubs d'un niveau inférieur qui plus est., tandis que les Ruthénois ont été surpris par l'Athlético Marseille (2-1). A noter également les qualifications d'Angoulême, de Belfort et de Pau, qui ont respectivement pris le meilleur sur Challans (3-1), Montceau (3-0) et Sablé (2-2, 2-4 TAB).