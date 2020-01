Zinedine Zidane (Real Madrid) se passera de Karim Benzema en Supercoupe d'Espagne

Zinedine Zidane se passera notamment de Karim Benzema et de Gareth Bale pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne qu'il disputera face à Valence mercredi.

Le Real Madrid affrontera le Valence CF en demi-finales de Supercoupe d'Espagne, mercredi (20 heures)En effet, le club merengue devra faire sans son buteur maison, très brillant depuis le début de la saison, Karim Benzema. Le natif de Bron étant touché à la jambe droite. Gareth Bale non plus ne sera pas de la partie. Le Gallois étant malade. Marco Asensio est quant à lui toujours pensionnaire de l’infirmerie.Sur le flanc depuis plus d’un mois à cause d’un souci à la cheville, Eden Hazard va devoir encore attendre avant de pouvoir effectuer son retour.« Hazard de retour pour la Supercoupe ? Cette option est écartée à 100%. Il ne jouera pas la Supercoupe. Il ne viendra pas et pour le moment il poursuit son processus de récupération et j'espère qu'après la Supercoupe nous le reverrons », avait confié Zinedine Zidane en conférence de presse avant le match à Getafe.