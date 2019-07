Real Madrid: Zinedine Zidane est en deuil

Mbaye Niang et Mbaye Diagne seront de retour cet après-midi. Nous disposons donc de tout notre effectif », a annoncé

Aliou

Cissé.

Sur le match de demain face à la Tunisie, le sélectionneur des lions de la

Téranga

pense que ça va être différent des autres matchs « nous sommes près du but dans la mesure où nous sommes en demi-finale. On a de l’espoir. Nous savons que le plus difficile nous attend. On va être dans la continuité de ce qu’on fait depuis le début de la compétition. On a affronté des équipes différentes de la Tunisie. C’est une équipe qui aime bien garder le ballon. Ils ont des circuits préférentiels. C’est un autre match qui nous attend. ».

Aliou

Cissé s’est aussi exprimé sur son duel face à Alain

Giresse

, l’ancien sélectionneur du Sénégal et nouveau coach des tunisiens « Ce n’est pas un match entre

Giresse

et Cissé. C’est un match entre la Tunisie et le

Sénégal.On

les a affrontés il y a 2 ans mais l’équipe a évolué depuis. Comme la nôtre a évolué également. Ce n’est pas un problème que le coach connaisse mes joueurs. Dans le monde du foot, on se connait tous et principalement en Afrique. Ce qui m’importe, c’est que moi je connais très bien les garçons de cette équipe nationale. Pour certains, je suis avec eux depuis les petites catégories avec les JO, en compagnie

de

feu Karim Sega. Pour d’autres comme Keita

Baldé

,

Koulibaly

, Mbaye Niang, c’est moi qui les ai fait venir. S’il connait le Sénégal, nous aussi, nous connaissons la Tunisie. Ils ont des joueurs capables de beaucoup de créativité, notamment dans le milieu avec les

Msakni

,

Sassi

,

Khazri

et aussi dans la première relance. »

