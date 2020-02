Zinedine Zidane (Real Madrid) commente l'incident Mbappé-Tuchel

Zinedine Zidane, de passage en conférence de presse ce mercredi, a évoqué l'incident entre Mbappé et Tuchel ainsi que les déboires du Barça.

La bisbille entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel lors de Montpellier - PSG a fait le tour du monde avec une longue escale en Espagne, où elle et a été longuement disséquée. La presse madrilène et les socios du Real Madrid aimeraient bien voir débarquer le natif de Bondy l'été prochain. Ce dernier a ajouté de l'eau au moulin des rumeursNaturellement, les médias ibériques attendaient le point presse hebdomadaire de Zinedine Zidane au tournant pour le sonder à ce sujet. En marge du match de Coupe du Roi prévu face à la Real Sociedad jeudi, Zizou a répondu aux interrogations des journalistes espagnols sur Mbappé : « Je ne vais pas parler des autres, mais dans le football tout peut arriver. Les joueurs ne sont jamais contents quand ils sortent », a confié Zizou, convié par la suite à parler du Barça, qui connait une grosse agitation actuellement avec notamment l'algarade entre Leo Messi et Eric Abidal. « Je ne vais pas faire de commentaires sur une autre équipe.