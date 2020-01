Zimbabwe : Zdravko Logarusic nouveau sélectionneur (officiel)

Le Croate Zdravko Logarusic a été nommé sélectionneur du Zimbabwe.

Non reconduit en fin d'année dernière au poste de sélectionneur du Soudan,va rebondir sur un autre banc. Le technicien croate a étépour « un contrat de deux ans basé sur ses performances », a communiqué mercredi la Fédération zimbabwéenne de football (Zifa). Eliminés au premier tour de la CAN 2019, les Warriors occupent la 2eme place du groupe H des éliminatoires de la CAN 2021, derrière l'Algérie et devant le Botswana et la Zambie.