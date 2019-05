Zidane s'est entretenu avec Sergio Ramos

L'Espérance a écrit à la CAF pour récuser deux des arbitres de la finale retour de la Ligue des Champions, tandis que le Wydad a saisi l'instance de l'arbitrage de l'Egyptien Gehad Grisha lors de la manche aller.

Le Wydad vent debout contre Gehad Grisha

Alors que les deux finalistes se préparent pour la manche retour après le nul de l'aller (1-1),entre l'Espérance de Tunis et le WAC Casablanca. Avant même la double confrontation, l'Espérance a envoyé un courrier à la Confédération africaine de football afin de. Le Gambien se voyant reprocher son arbitrage "favorable au Wydad" durant la finale 2017 qui opposait les Marocains à Al-Ahly, le Zambien parce qu'il avait été suspendu l'an dernier "au prétexte qu'il aurait favorisé" l'Espérance (en demi-finale face au Primeiro de Agosto) et subirait une "pression indescriptible" s'il venait à être présent le week-end prochain à Radès.Un courrier qui a pour effet de mettre une pression d'autant plus grande sur le corps arbitral, que. Dans une lettre de réclamation envoyée à la CAF, le club marocain dresse la liste des décisions, mauvaises selon lui, prises par ledit arbitre. D'un avertissement non mérité pour le défenseur Achraf Dari (27eme) à un penalty non sifflé (56eme) en passant par un but refusé pour une main (47eme), jugée (à tort selon les Wydadis) volontaire. Et de conclure en réclamant l'annulation du carton jaune infligé au défenseur et la comptabilisation du score "légitime" de 2-1 en faveur de leur équipe. Cette dernière requête n'a évidemment aucune chance d'aboutir, mais le Wydad Casablanca marque ainsi le coup.