Zidane (Real Madrid) : "Non, Cristiano Ronaldo ne nous manque pas"

Pour Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ne manque pas au Real Madrid, même si le club merengue a énormément de mal à marquer des buts.



Comme lors du Clasico au Nou Camp, le Real Madrid de Zinedine Zidane n'est pas parvenu à concrétiser sa domination dimanche soir, face à l'Athletic Bilbao (0-0). Un nouveau nul qui convoque les doutes sur la capacité des Merengue à se montrer décisifs cette saison., le coach français s'est montré globalement satisfait au terme du match en conférence de presse.« Je suis ennuyé pour mes joueurs. J'aurais aimé un but pour eux. Mais il faut rester tranquilles. Le travail a été fait, on a donné plus que 100 % de nous-mêmes aujourd'hui.Trois points de pris en trois matches , c'est peu par rapport à tout ce qu'on a donné.»Zizou réfute également toute pression psychologique alors que les médias espagnols considèrent que Cristiano Ronaldo manque toujours au club merengue : «Non. J'en parlais avec les joueurs à l'instant : je leur disais que le plus important était d'avoir tout donné sur le terrain. On a eu trois ou quatre occasions, on a fait trois poteaux... On a une équipe de qualité et (), on va le changer en 2020.Cela ne fait que deux matches qu'on ne met pas de but. C'est le foot, ce sont des séries... C'est comme ça. Si nous avons besoin d'un nouvel attaquant ? Absolument pas ».