Zenit : Longue absence pour Malcom

"Les rumeurs du marché? J'y suis habitué. Tant de gens sortent chaque jour et disent qu'ils vont partir. Pour l'instant, mon seul objectif est de gagner et à Naples , le reste ne m'intéresse pas", a indiqué le roc défensif sénégalais. "Notre objectif reste de battre les équipes les plus fortes d'Italie et de remporter le Scudetto. Cette année est plus difficile car toutes les équipes se sont renforcées et la compétitivité en Serie A a augmenté. Mes débuts n'étaient pas meilleurs cette saison. La Juventus reste l'équipe à battre. Pour notre part, nous devons travailler encore plus en améliorant notre jeu pour nous rapprocher d'eux. Mon objectif est d'aider le club pour gagner un trophée maintenant", a-t-il lâché.