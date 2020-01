Zelfani débutera à Tizi-Ouzou contre l'Espérance de Tunis

Ce match qui se jouera au stade 1er novembre de Tizi-Ouzou compte pour la 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF.La JSK a choisi de faire signer le technicien tunisien pour trois ans suite à la lourde défaite (4-1) essuyée samedi dernier à Kinshasa contre l'AS Vita Club en Champions League.Zelfani, ancien coach d'Al Merreikh (Soudan), Dhofar FC (Oman).... succède au Français Hubert Velud.Il trouvera dans son nouvel effectif Oussama Darragi, qui sera opposé à son ancienne équipe, l'EST.Zelfani rejoint deux autres techniciens tunisien installés en Algérie: Moez Bouokkez à la tête de Chabab Bordj Bou Arreridj, et Nabil Kouki à la tête de l'Entente Sportive de Setif.Dans un communiqué d’à peine trois lignes, la JS Kabylie a fait savoir que Zelfani a accepté les objectifs qui lui ont été assignés, à savoir jouer le titre de champion d’Algérie."L’ancien entraîneur de Dhofra FC arrive dans un contexte assez particulier, dominé par les frictions entre les supporters et le président du club, M.Cherif Mellal, de plus en plus décrié, soulignent les médias algériens. Lundi soir, l’un des membres les plus influents du conseil d’administration de la JSK a annoncé, sur le plateau de Berbère Télévision, qu’une action des actionnaires a été entamée pour destituer M.Mellal".