Zappé des distinctions par l'UEFA, la réaction classe de Sadio Mané !

Ousmane Dembélé est poussé dehors par ses dirigeants. Mais le vrai motif, c’est qu’en se séparant de l’ancien Rennais, le FC Barcelone espère pouvoir récupérer Neymar.

Une autre formule sans Dembélé ?

Depuis mercredi, les médias italiens, français et espagnols sont d’ailleurs unanimes : le natif d’Evreux est désormais la clé de voûte du transfert le plus important de l’été 2019. Pour que le PSG laisse repartir son génie brésilien en Espagne, Dembélé doit accepter de faire partie du deal. A priori dans le cadre d’un prêt. Mais pour l’instant, le champion du monde s’y refuse. Ces derniers jours, son agent est encore monté au créneau pour affirmer que son client voulait s’imposer au Barça en 2019-20. Reste que le joueur de 22 ans se retrouve dans une situation inextricable. S’il reste, il sera présenté comme l’homme qui a fait capoter le retour de Neymar à Barcelone. Il faudra aussi faire face à Lionel Messi, qui milite en plus haut-lieu pour le retour de l’international brésilien. Et il faudra avoir de sacrées épaules pour l’assumer toute la saison en Liga.En attendant, pendant que lui se soigne pour retrouver les terrains après la trêve internationale, toute la planète football se retrouve suspendue à ses lèvres. A moins que le FC Barcelone et le PSG parviennent à conclure un deal sans Dembélé. Ce vendredi, c’est une possibilité qu’évoque L’Equipe, qui écrit que « parier sur un changement d’avis de Dembélé est un jeu dangereux pour le Barça ». Du coup, les dirigeants des deux clubs auraient déjà travaillé sur « d’autres formules » dont les détails n’ont pas filtré. Une augmentation du cash ? Un troisième joueur intégré dans le deal à la place de l’international français ? Difficile d’y voir clair. Mais le temps presse. Le Mercato d’été fermera ses portes lundi soir. Et à l’approche du week-end, tout semble envisageable.