Zamalek veut prolonger le contrat de Sassi en baissant son salaire

Vainqueur ce jeudi soir à Crystal Palace (0-2), Manchester United a répondu à Chelsea et Leicester dans la course à la Ligue des Champions. A noter, le nouveau but d'Anthony Martial.

Martial signe encore sa spéciale

. Les coéquipiers de Paul Pogba ont dompté Crystal Palace (2-0) pour rester au contact de Chelsea et Leicester dans le top 5. Cette victoire a pourtant été poussive pour les hommes de Solskjaer, empruntés collectivement et surtout portés par le talent des attaquants. Il a fallu attendre la fin du premier acte pour voir le club mancunien débloquer la situation. Marcus Rashford a conclu avec virtuosité un superbe mouvement collectif impliquant Bruno Fernandes et Anthony Martial (0-1, 45e+1).Cet avantage, les Mancuniens ont souffert pour le conserver. David De Gea a dû sortir le grand jeu dans ses buts, et quand l'Espagnol a lâché les armes, il a bénéficié d'un zeste de réussite, l'arbitre refusant le but de Jordan Ayew suite à une légère position de hors-jeu de l'ancien Marseillais après utilisation du VAR (55e). Il fallait un détonateur. Et une fois de plus,. Le score n'a plus évolué, malgré une fin de match pénible pour Manchester United. Mission accomplie.