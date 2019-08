Yrondu Musavu-King à la relance au Mans (officiel)

Le mail qui pourrait coûter (très) cher au Barça après le transfert d'Antoine Griezmann https://t.co/NS1aY7PnYO pic.twitter.com/q5oNP12lom — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) 6 août 2019

🇪🇸 Le mail qui fait trembler le Barça — RMC Sport (@RMCsport) 5 août 2019

MD: L'Atlético possède une preuve écrite de la négociation illégale entre le Barça et le clan Griezmann. En l'occurrence, un mail de Seven Kartan, l'avocat d'Antoine Griezmann, adressé en mars au cercle familial du joueur pour leur indiquer les modalités de son départ au Barça. — FR-Barça (@FRBarca__) 5 août 2019

Antoine Griezmann est devenu un joueur du Barça le 12 juillet dernier, quand le club catalan a réglé la clause libératoire qui était passée de 200 à 120 M€ le 1er juillet. Mes les madrilènes pensent que les conditions du départ de l'international français étaient définies au printemps, quand sa clause était à 200 millions d'euros. A lire aussi >> Antoine Griezmann (FC Barcelone) songe à son association avec Lionel Messi « au lit » Le club entraîné par Diego Simeone disposerait d'un mail de l'avocat de Griezmann datant du mois de mars où sont détaillées ces conditions. L'Atlético de Madrid pourrait donc se servir de ce document compromettant pour demander réparation, et le Barça pourrait risquer de graves sanctions si tout cela était avéré, comme une interdiction de recrutement. Si jamais le Barça s’est mis d’accord en mars, il y aura des conséquences", avait plus tôt menacé Enrique Cerezo. Sûr de ses moyens pour trouver des preuves, une plainte avait dans la foulée été déposée à la Liga espagnole par le second club de Madrid. Le Barça considère que ce mail n'implique aucun de ses dirigeants et qu'il ne peut servir pour rien. Ce qui reste à confirmer ! A lire aussi >> Tous les feux sont au vert pour Antoine Griezmann et le FC Barcelone