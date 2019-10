🔴Youth League: Surclassés par Bruges, les jeunes du PSG sont presque éliminés !

Thomas Tuchel a mis en garde ses joueurs sur le potentiel du Club Bruges avant le match de Ligue des Champions du PSG en Belgique ce mardi soir. Le coach parisien a notamment évoqué l'etat de forme de Kylian Mbappé.

Thomas Tuchel, avez-vous votre Ă©quipe en tĂȘte ?

Kylian (MbappĂ©) ne peut pas jouer 90 minutes et on doit donc trouver une solution : doit-il dĂ©buter ou juste finir ? C’est la mĂȘme chose pour Edinson Cavani. J’ai quelques idĂ©es en tĂȘte mais pas encore le onze titulaire car il reste un entraĂźnement et je veux me faire une derniĂšre impression.

Avez-vous établi une hiérarchie claire entre Cavani et Icardi ?

Je ne pense pas à ça. Je rĂ©flĂ©chis Ă la meilleure solution pour l’équipe pour ce match Ă Bruges, et Ă rien d’autre. Il n’y a pas de question de hiĂ©rarchie. C’est trĂšs bien d’avoir Kylian (MbappĂ©) et Edi (Cavani). Ils ont Ă©tĂ© absents longtemps et nous ont manquĂ©, mais en leur absence, les autres ont montrĂ© de quoi ils Ă©taient capables et ont montrĂ© qu’on pouvait jouer comme une Ă©quipe. Jouer un match de Ligue des Champions Ă l’extĂ©rieur est la chose la plus compliquĂ©e qui soit. C’est de ce dĂ©fi dont il faut parler, pas de hiĂ©rarchie entre les attaquants. Bruges est une excellente Ă©quipe.

Le contexte sera moins brĂ»lant qu’à Galatasaray, mais vous attendez-vous Ă un match plus dur sur le terrain ?

Pour moi, la Ligue des Champions, c’est ce qu’il y a de plus difficile quand on joue Ă l’extĂ©rieur. Bruges est une Ă©quipe avec beaucoup d’énergie, ils jouent avec du courage et je m’attends Ă un match trĂšs physique avec une Ă©quipe qui voudra attaquer trĂšs haut. On sera sous pression et il faudra trouver des solutions sortir de cette pression.

TUCHEL : « ON NE GAGNERA PAS SI ON N’EST PAS À NOTRE MEILLEUR NIVEAU »

Quand on a battu le Real Madrid et Galatasaray, est-on obligé de gagner contre Bruges ?

Je ne pense pas de cette maniĂšre. Ils ont menĂ© 2-0 Ă Madrid et n’ont pas perdu contre Galatasaray. Je ne vais pas dire devant vous « si on ne gagne pas, c’est un gros problĂšme ». Non, il faut avoir du respect pour cette Ă©quipe, c’est la Ligue des Champions. Je suis absolument persuadĂ© que si on n’évolue pas Ă notre meilleur niveau, on ne pourra pas gagner.

Thiago Silva est-il encore plus fort que la saison derniÚre à vos yeux ?

Plus fort, je ne sais pas. J’ai trouvĂ© un capitaine extraordinaire dĂšs mon arrivĂ©e Ă Paris. Il a de la personnalitĂ©, de la qualitĂ©. C’est vraiment un gars qui, chaque jour, rĂ©flĂ©chit au football et cherche Ă s’amĂ©liorer. C’est un exemple pour l’équipe. Il joue avec beaucoup de confiance et ça donne de la confiance Ă tout le monde. Une prolongation ? Ce n’est pas une question pour moi. Dire oui ou non, ça crĂ©erait des objectifs qui ne sont pas bons. En ce moment, il est top et c’est tout ce qui compte.

TUCHEL : « JE NOTE UNE AMÉLIORATION CHEZ PAREDES »

On sent Leandro Paredes un peu mieux en ce moment, partagez-vous cette impression ?

Oui, je peux clairement voir une amĂ©lioration. C’était nĂ©cessaire. Il a montrĂ© qu’il peut mettre de l’intensitĂ© et ĂȘtre un joueur important nous. Il l’avait toujours montrĂ© Ă l’entraĂźnement mais avait du mal en match. J’aime beaucoup Leandro, il est trĂšs professionnel, c’est toujours un des premiers Ă arriver au centre d’entraĂźnement.

Savez-vous qui va remplacer Idrissa Gueye au milieu ?

Logiquement, c’est Ander Herrera qui le remplacera. Mais on doit attendre un peu et rĂ©flĂ©chir. Idrissa (Gueye) va beaucoup nous manquer car il est un joueur clĂ©. Mais Andre ou Leo (Paredes) ont montrĂ© qu’ils Ă©taient capables de jouer avec le mĂȘme niveau. On doit rĂ©flĂ©chir si on joue Ă trois ou Ă deux au milieu.

