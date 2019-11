Youth League : Lyon s’incline à domicile contre Benfica, Lille prend seul la tête

Battu à domicile par Benfica mardi (2-3), l’OL se retrouve 2eme de son groupe de Youth League et n’est plus maître de son destin dans la course à la qualification directe pour les 8emes de finale. En revanche, le LOSC est désormais seul en tête de sa poule avec son succès à Valence (1-2).



Éric Hely : « La blessure de Melvin Bard nous a fragilisé derrière. Le groupe doit encore progresser. Benfica a été réaliste. On va tout faire pour terminer premier. »

— Olympique Lyonnais (@OL) November 5, 2019

Le LOSC qualifié pour les 8emes dès le prochain match ?

Une défaite qui change tout pour l’Olympique lyonnais. Après un parcours sans-faute jusque-là en Youth League, il s’est incliné à domicile contre Benfica ce mardi (2-3). Menés 0-2 à la pause, après avoir encaissé deux buts en six minutes, les Gones ont réduit l’écart par Djibrail Dib avant l’heure de jeu (1-2, 57eme). Mais Gouveia a refait le break en fin de match (1-3, 84eme) et le but d’Eli Wissa dans la foulée s’est révélé inutile (2-3, 86eme). Battus logiquement (23 tirs concédés dont 14 cadrés, pour seulement 9 tentés), les Lyonnais, sans un Rayan Cherki promu en équipe première mais avec Amine Gouiri, se retrouvent 2emes du groupe G.Ils devront donc faire un meilleur parcours que les Portugais sur les deux dernières journées pour espérer reprendre la première place, synonyme de qualification directe pour les 8emes de finale. S’ils finissent 2emes, les Gones devront passer par un barrage.Lille pourrait s’éviter cette étape. Les Dogues ont décroché une troisième victoire de rang dans la compétition en s’imposant à Valence (1-2). Ils avaient pourtant concédé l’ouverture du score à l’heure de jeu.Le LOSC prend ainsi seul la tête du groupe H, profitant au passage du nul entre Chelsea et l’Ajax Amsterdam (1-1). Avec un succès à domicile contre les Néerlandais dans trois semaines, le club nordiste serait assuré de sa qualification pour les 8emes de finale. Ce qui serait un vrai exploit dans un groupe particulièrement relevé.