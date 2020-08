Youth League : le Real Madrid de Raul sacré

Khazri n'irait pas à Trabzonspor

L'ancien stratège international de l'Espérance Sportive de Tunis âgé de 29 ans a un contrat avec Al Duhail allant jusqu'au 30 juin 2021. Il a rejoint ce club le 1er janvier 2013, et a été prêté de janvier à juin 2019 pour six mois au club belge KAS Eupen. Avec Al Duhail, champion du Qatar en titre, Msakni a joué 113 matches, inscrivant 71 buts, et adressant 50 passes décisives.L'attaquant de couloir international Wahbi Khazri a été dernièrement annoncé tout près d'un départ de l'AS Saint-Etienne (L1, France) pour un prêt en faveur du deuxième du championnat de Turquie, Trabzonspor. Or, aux dernières nouvelles, cette perspective a peu de chances de se concrétiser. "Il n’y a jamais eu de discussions", a en effet démenti l'entourage de l’attaquant contacté par le journal français Le Progrès. De son côté, Foot Mercato confirme un intérêt du club turc, mais précise que ce dernier, en difficulté sur le plan financier, n’a pas du tout les moyens de répondre aux exigences de Khazri et de son club. Saint-Etienne réclamerait en effet entre 6 et 8 millions d’euros pour laisser partir l'ancien Bastiais, Bordelais, Rennais... qui n'entre plus dans les plans de son entraineur Claude Puel."Hichem Essifi n'est pas infecté par le COVID-19". C'est ce qu'a assuré lundi M.Ziad Chelbaya, membre du comité directeur provisoire d'Al Wahadat, en première division jordanienne. Samedi dernier, nous avons soumis nos joueurs à des tests contre le nouveau coronavirus qui se sont tous révélés négatifs. Tout ce qui se dit au sujet d'une possible contamination d'Essifi par cette pandémie est pur mensonge. Il ne souffre d'aucun symptôme, et sa santé est excellente", a-t-il assuré. Essifi, 33 ans a rejoint Al Wahadet en transfert libre au mercato de l'hiver 2020 en provenance du club saoudien Ohod. En Tunisie, il a porté les couleurs du CA, USM, OB, ESZ, JSK, CSH et SG. A lire aussi >> Youssef Msakni prêt pour la reprise samedi au Qatar