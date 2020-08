Youssouf Mulumbu va refaire une pige en Ecosse

Prolifique en jeunes footballeurs de talent, notre "Continent-mère" a enfanté une cuvée d’exception au cours de la saison. La rédaction d’vous a ainsi consulté afin de désigner la meilleure star africaine naissante durant l'exercice footballistique 2019/2020. Et après plus de, vous avez élune cesse d'impressionner les férus du football africain et italien du haut de ses 22 printemps. Le jeune international ivoirien s’est imposé comme étant le principal atout offensif dulors de la première moitié de la saison 2019/2020, avant de débarquer en janvier dernier à la. Sur les deux dernières saisons en, le jeune attaquant a inscrit 10 buts et délivré 16 passes décisives en 62 matchs. L’enfant d'Abidjan récoltedes voix et devance largement la révélation congolaise du TP Mazembe,).A lire aussi >> TP Mazembe: Jackson Muleka, 20 ans et déjà roi en Afrique ! Il convient de noter également que le podium est complété par le surdoué latéral malgacheavecdes suffrages, tandis que le jeune attaquant guinéen de Santoba FC(7%) et le prodige burkinabé de l'Ajax Amsterdam(6%) se classent respectivement 4ème et 5ème de notre consultation.