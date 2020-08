Officiel - RDC: Youssouf Mulumbu de retour en Ecosse

Le palmarès de Trésor Mputu :

Le jeu de mots est facile mais bien approprié et nullement exagéré :est un trésor, un joyau pur, une technique exceptionnelle, bref, un joueur qu’on adore regarder jouer. Considéré comme étant le meilleur footballeur évoluant en Afrique depuis plusieurs années, le maître à jouer du Tout Puissant Mazembe et des '' de la République Démocratique du Congo est l'une des seules grandes stars du ballon rond à évoluer sur le continent africain. Enc’est une idole avec tout ce que le terme implique d’excès et de débordements… A lire aussi >> Trésor Mputu : le Top 5 des pires dérapages de "Magic Touré" ! En club comme en sélection, ses apparitions, ses exploits et ses buts sont perçus comme des évènements. Sous le maillot desde, le joueur de 34 ans a tout gagné, remportant notamment deux Ligues des Champions où il détient le record de buts inscrits. Avec les, le fantasque n°8 a également remporté le Championnat d’Afrique des Nations 2009 (la CAN des joueurs locaux) dont il a été élu meilleur joueur.Aussi génial qu’ingérable, l’enfant de Kinshasa détient toutefois une série de coups de sang aussi longue que celle de ses exploits footballistiques avec, notamment, une suspension d’un an décrétée par laen août 2010, pour avoir tenté de piétiner un arbitre. Sa réputation d’ingérable caractériel a été certainement la raison principale pour laquelle aucun club européen n’a jamais pris le risque de l’enrôler. >> Trésor Mputu était tout proche de s'engager en faveur d'Arsenal et l'OM CHAN 2009. Ligue des Champions de la CAF 2009 et 2010. Supercoupe de la CAF 2010. Cinq fois champion de la RD Congo 2006, 2007, 2009, 2011 et 2012. Coupe de la Confédération 2017. Meilleur buteur de l'histoire des coupes d'Afrique des clubs, avec 41 buts !