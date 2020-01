Youssouf Fofana (Strasbourg) vers Monaco

Gérard Gohou Bi

En effet , l'ex-buteur de lavient de parapher un contrat deavec le club pensionnaire de ligue 1 turc ,, en provenance du. C'est l'actuel de 16e de Super Lig Turque qui a officialisé l'arrivée du canonnier ivoirien dans ses rang , via un communiqué laissé sur son site internet . "L'attaquant de 31 ans , Gerard Gohou , en provenance de Beijing BSU, l'une des équipes de la Ligue chinoise qui a passé un examen médical au Medical Park Hospital, a signé un contrat de 1.5 ans (+2 en option) avec notre club . Il a été présente à la presse en présence de l'assistant sportif adjoint sportif Emir Saraç ." peut-on lire sur ledit communiqué ., l'attaquant Ivoirien passé aussi par le Maroc, la Suisse et le Kazakhstan espère apporter toute son expérience et son sens du but à une équipe en panne d'efficacité en ce moment.L'attaquant ivoirien , de retour en Turquie , n'a pas hésité à montrer son enthousiasme et sa joie d'avoir signé dans son nouveau club . " Je suis très heureux d'être ici. Kasimpasa a eu la chance de venir avant, mais j'ai utilisé cette chance maintenant. Je suis en Turquie et je suis Kasımpaşa'ya , Je suis trop heureux ". a t-il déclaré lors de sa présentation . Hormis sa joie , Gerard Gohou , a aussi exprimé ses ambitions en signant dans ce club , actuellement dans la zone de relégation du championnat turc . "Je suis venu ici pour marquer des buts. Comme auparavant, j'essaierai de faire mon travail de la meilleure façon. Je travaillerai très dur et me concentrerai sur mon objectif." a t-il dit . Pour rappel , le footballeur de 31 ans a déjà joué avec ces clubs turcs , Denizlispor et Kayseri Erciyesspor.