Younousse Sankharé (Bordeaux) vers l'Espagne ?

En battant le Burundi (1-0), samedi pour ses débuts à la CAN 2019, le Nigeria a remporté son premier match dans un grand tournoi pour la première fois depuis la CAN 2006 en... Egypte.

Treize ans, quatre mois et neuf jours. C'est donc, ce samedi,. Celle-ci collait aux plumes des Super Eagles dans les grands tournois depuis leur victoire sur le Ghana, le 23 janvier 2006 à Port-Saïd lors de la 1ere journée de la CAN, déjà organisée en Egypte cette année-là. En battant le Burundi (1-0),prises pendant les glorieuses années 1990. Durant cette décennie faste, les coéquipiers de Daniel Amokachi s'étaient illustrés par leurs débuts de compétitions coup de poing. La Bulgarie, battue sèchement (3-0) lors du Mondial 1994, puis l'Espagne, surprise (3-2) quatre ans plus tard, en avaient fait l'amère expérience. Depuis, cette bonne habitude s'était peu à peu perdue ; elle appartenait au passé depuis plus d'une décennie.en Afrique du Sud sous la houlette du regretté Stephen Keshi, les Nigérians avait été accrochés d'entrée face au Burkina Faso. Aussi peu convaincante ait-elle pu être dans la manière, la victoire arrachée ce samedi à Alexandrie par Odion Ighalo et ses camarades a permis de briser une forme de fatalité. Ce n'est pas le sélectionneur Gernot Rohr qui s'en plaindra.