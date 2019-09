Younousse Sankharé (Bordeaux) : « On cherche absolument à me faire partir »

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Younousse Sankharé a réfuté les accusations des Girondins de Bordeaux alors qu’il est convoqué jeudi à un entretien préalable à une éventuelle procédure de licenciement.

Alors qu’Adrien Rabiot a remporté son « match » contre le PSG, voilà que Bordeaux et Younousse Sankharé sont en conflit. Mis à pied à titre conservatoire depuis le 5 septembre, le milieu de terrain des Girondins est accusé par son club de manque de professionnalisme et d’absence à plusieurs entraînements, et est convoqué jeudi à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Dans les colonnes de Sud-Ouest, l’intéressé a tenu à se défendre mardi : « On cherche absolument à me faire partir. En août, j'avais des solutions pour. On m'a donné rendez-vous le 12 septembre pour m'expliquer les motifs. Un proverbe dit : "quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.", a-t-il lâché. Avant de revenir sur son vrai-faux départ de cet été : « J'avais trois propositions (Cardiff, Alavés, Leganés). J'en ai choisi une, celle de Leganés. Je m'étais mis d'accord sur tout avec eux. Le club s'est mis d'accord avec eux. Au dernier moment, il y a eu de nouvelles demandes de Bordeaux et ça a capoté ». Le club au scapulaire avance de son côté que ce sont des « retours négatifs » sur le joueur qui aurait incité Leganés à changer d’avis… Et tout ce petit monde va avoir bien du mal à s'entendre.