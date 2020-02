Young Boys : Arrivée de Meschack Elia

Le Borussia Dortmund vient d’officialiser le recrutement du milieu de terrain international allemand, Emre Can.

Le Borussia Dortmund s’est fait prêter Emre Can en janvier dernier par la Juventus. Un prêt qui n’a pas tardé à se transformer en un transfert sec. Le club de la Ruhr a décidé de lever l’option d’achat dont il dispose pour l’ancien joueur de Liverpool. Les responsables des vice-champions d’Allemagne ont été convaincus par le rendement et l’apport de ce dernier au bout de deux rencontres jouées seulement en championnat. Ce mardi, il dispute son troisième match avec la formation de Lucien Favre à l’occasion du duel contre le PSG en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Son engagement du côté du Signal Iduna Park s'étend jusqu'en 2024.



Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬

🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM

— Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

Le Borussia a payé 25M€ pour Emre Can

Pour mettre la main sur Emre Can (26 ans), le BVB a dû débourser la bagatelle de 25M€. C’est le 8e transfert le plus cher de l’histoire du club. Le record reste détenu par Mats Hummels, arraché au Bayern pour 30.5M€. A noter qu’Emre Can a pour objectif de participer à l’Euro 2020 avec la Nationalmannschaft. Ambitieux et exigeant, il a déjà poussé son premier coup de gueule, appelant son équipe à se montrer plus solide défensivement suite au revers concédé contre le Bayer Leverkusen (3-4).