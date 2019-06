Youcef Atal (Nice) parle transferts

(24 ans)

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2019 approche à grands pas, Orange Football Club vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux joueurs les plus attendus de la grande messe du football africain. Focus aujourd’hui sur le maître à jouer du "Syli National" de la Guinée,Naby KeitaConakry (Guinée)Milieu de terraindroitier1,76 m31Liverpool (Angleterre)3 buts et 2 passes décisives en 20 matches Vainqueur de la Ligue des Champions60 M€ Débarqué l’été dernier chezen provenance du(Allemagne) contre la coquette somme de 60 millions d’euros, le maître à jouer du Syli National de la Guinée,s’est rapidement imposé comme étant l’un des milieux de terrain les plus performants en Angleterre et en Europe lors du dernier exercice. Vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec le club de la Mersey, la pépite de 24 ans ne cesse d’épater les amateurs du ballon rond par ses prestations de haute volée tant sous les couleurs de l’écurie anglaise, qu’avec la sélection guinéenne. Idole de tout un peuple au pays du Syli National,a vécu une compagne européenne de rêve, participant activement au brillant parcours de son club et trouvant même le chemin des filets en quart de finale aller face au(2-0). Il est ainsi devenu le premier joueur guinéen de l'histoire à marquer un but à ce stade de la LDC UEFA >> LDC – Liverpool : Naby Keita, dans l’histoire du football guinéen ! Toutefois, et lors des demi-finales aller face au, le rêve a tourné au cauchemar pour la star du pays. Titularisée par son coachau, Keita a été contraint de quitter le terrain lors du premier acte, et ce, suite à une blessure aux adducteurs. Annoncé alors forfait pour ladans un premier temps, l’enfant des’est lancé dans une course contre la montre. Si bien que le manager des Reds s’était montré optimiste avant la finale de laen déclarant que son protégé «était en avance». Néanmoins, la super star guinéenne ne disputera finalement pas la rencontre historique face à(victoire des Reds 2-0). Convoqué par le sélectionneur national en vue de la CAN,, le capitaine guinéen sera bien présent au pays des Pharaons, mais sera-t-il à 100 % ? Voilà toute l’inquiétude du moment en. Le visage du Syli n’est pas le même avec ou sans un Keïta à 100 % de ses moyens. Les premiers indicateurs sont rassurants même si rien ne remplace le rythme des rencontres officielles. Premier élément de réponse leau stade d’Alexandrie face à