Youcef Atal (Nice) dans le viseur de José Mourinho ?

"La Fifa défend l'intérêt des clubs européens !"

Voilà une sortie médiatique qui devrait faire l'unanimité auprès de tous les férus du football africain ! Désigné conseiller spécial d', le président de la Confédération africaine de football,n'en garde pas moins son indépendance de vue. C'est ce qui ressort de l'interview accordée par l'ex capitaine des "Lions Indomptables" à RFI à propos de la réforme de la CAN : « Il y a un partenariat gagnant-gagnant entre la FIFA et la CAF. Je suis proche de Gianni Infantino et d'Ahmad. Mais je crois que Gianni Infantino a manqué de tact. Surtout qu'il a les portes de la CAF grandes ouvertes », affirmeau micro d'dans l'émission " Le débat africain ". Au contraire de l'illustre Didier Drogba , autre conseiller de la CAF, l'ex-Pichihi s'oppose à ce qu'il considère comme un passage en force de la FIFA: « Avant, entre la CAF et la FIFA, les relations n'étaient pas bonnes. Mais cela ne donne pas le droit aux autres de nous imposer des choses », a ajouté le quadruple ballon d'or africain, qui aurait dit ses quatre vérités à:«».La rentabilité de la, qui serait optimisée avec un passage à un rythme quadriennal selon, est au centre des débats. Sur la question,, fidèle à son franc-parler, n'y va pas par quatre chemins: «», estime le Camerounais, qui y voit l'expression d'un rapport de force politique: « La FIFA défend l'intérêt des clubs européens », insiste-t-il, avant de s'interroger, pessimiste. «»