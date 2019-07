Yohann Thuram (Le Havre) au Mans

Suite au communiqué du Paris Saint-Germain, qui déplore l’absence de son fils lors de la reprise de l’entraînement, Neymar Senior assure que tout était prévu…

La partie de poker menteur est officiellement lancée. Quelques instants après un communiqué du Paris Saint-Germain déplorant l’absence de son fils lors de l’entraînement, Neymar Senior a livré sa vérité. Selon lui, le club de la Capitale était au courant que l’ancien joueur du Barça ne serait pas présent ce lundi. « La cause est connue et planifiée depuis un an avec la programmation de l’Institut Neymar que l’on ne pouvait pas changer, a-t-il expliqué à Fox Sport Brésil. Il se présentera le 15. Sans polémique. Le PSG en est informé et participe aux actions de l’Institut. » Info ou intox ?Ce lundi 8 juillet, Neymar da Silva Santos Junior était convoqué pour la reprise des activités du groupe professionnel du Paris Saint-Germain.Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le Club.Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent.