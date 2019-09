Yazici et le LOSC : une histoire européenne commencée en 2011

Dans le cadre du déplacement du FC Barcelone à Dortmund ce mardi soir en Ligue des champions, Ansu Fati pourrait battre deux records de précocité. Il en a déjà battu deux depuis ses débuts professionnels il y a moins d'un mois.

Des débuts tonitruants et déjà deux records battus



Si Ansu Fati joue ce mardi face à Dortmund, il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à jouer un match de Ligue des Champions. S'il marque, il deviendra le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. pic.twitter.com/40TVe7aVmx

— Ansu Fati FR (@Ansu31FR) 16 septembre 2019

Ansu Fati n'en finit pas d'impressionner. A l'image de Kylian Mbappé lors de son éclosion à l'AS Monaco, le jeune attaquant est à la chasse de plusieurs records de précocité. Il pourrait en battre deux ce mardi soir lors du déplacement du FC Barcelone à Dortmund, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions. L'attaquant âgé de 16 ans, 10 mois et 21 jours pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire du club catalan à disputer un match de C1. Il dépasserait ainsi Bojan Krkic, détenteur de ce record depuis 2007 et un match contre l'Olympique Lyonnais à l'âge de 17 ans et 22 jours. Si, encore mieux, il vient à marquer, il deviendrait le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions, et détrônerait Peter Ofori-Quaye, buteur en 1997 avec l'Olympiakos à 17 ans et 195 jours.Après avoir effectué ses débuts professionnels le 25 août contre le Betis Séville, à 16 ans, 9 mois et 25 jours, le joueur bissau-guinéen totalise déjà deux buts et une passe décisive en championnat. En foulant la pelouse du Camp Nou ce soir-là, il était devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça à jouer avec l'équipe première, derrière Vincente Martinez en 1941, qui avait effectué ses débuts 18 jours avant le nouveau prodige africain. Ce week-end, il s'est emparé d'un nouveau record. Buteur lors de la victoire du club catalan face à Valence (5-2), il est devenu à 16 et 318 jours le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire deux buts en Liga, succédant à Iker Muniain qui avait réalisé cette performance à 16 ans et 352 jours.