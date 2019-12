Yaya Touré scandalisé par la 4e place de Sadio Mané au Ballon d’Or

La légende ivoirienne Yaya Touré ne comprend pas comment Sadio Mané a pu échouer au 4e rang du dernier classement du Ballon d’Or.

"En Afrique, on ne voit pas de meilleur joueur que Mané"

Il y a deux semaines, Lionel Messi s’était adjugé son sixième Ballon d’Or, devançant notamment Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo. Alors qu’il avait été désigné parmi les favoris, Sadio Mané n’a terminé qu’à la quatrième place du classement. Certains, à l’instar du lauréat lui-même, s’étaient dits surpris par le fait que le Sénégalais n’a pas décroché le podium. Et d’autres s’en sont même offusqués. C’est le cas notamment de Yaya Touré, l’ancien grand joueur ivoirien.Touré s’est exprimé à propos de Mané cette semaine lors d’une visite à Doha à l’occasion du Mondial des clubs. Pour lui, il est totalement illogique que le buteur Sénégalais ait terminé à 339 points du vainqueur. « Pour être honnête, il (Mané) méritait de gagner le Ballon d'Or. En Afrique, nous ne voyons pas de meilleurs joueurs que lui, a déclaré aux journalistes le quadruple meilleur joueur africain de l’année. Avez-vous vu les votes ? Avez-vous vu ce qu'il a fait cette année ? Combien de buts il a marqués et ce qu'il a réalisé avec Liverpool ? Pour moi, c’est regrettable quand une équipe remporte la Ligue des Champions et que le vainqueur du Ballon d'Or n’y appartient pas ».