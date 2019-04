Yaya Touré : « Ce jour là, j’avais peur que Messi me dribble devant ma famille !»

Sa colère n’a d’égale que son acte. Suite à un contentieux qui l’oppose au président du Stade de Mbour, Saliou Samb, Ferdinand Coly a décidé de poser un acte fort. L’ancien international sénégalais a décidé de renoncer à sa nationalité sénégalaise.

« J’ai entrepris cette démarche-là. Je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise en rendant mon passeport et tous les documents nécessaires. Je le fais sans état d’âme et je ne regrette absolument rien », a annoncé Ferdinand Coly dans les colonnes du quotidien sénégalais Record.

L’ancien défenseur des lions de la Téranga est en plein contentieux contre Saliou Samb, le président du Stade de Mbour. Selon Ferdinand Coly, ce dernier l’a escroqué dans une affaire de projet halieutique.