Yaya Touré : « À cause du racisme, j'ai refusé de ... »

Suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, l'OL s'active pour leur trouver des remplaçants. Steven N'Zonzi, Thomas Lemar et Kevin Gameiro sont les dossiers les plus chauds.

L’Atlético réclame 72 M€ pour Lemar

Trois noms déjà annoncés depuis plusieurs jours comme étant des pistes rhodaniennes. Mais quelques précisions. Dans son édition de jeudi, L’Equipe fait le point sur les cas Steven Nzonzi, Kévin Gameiro et Thomas Lemar, tous trois visés par l’Olympique Lyonnais dans le cadre du Mercato hivernal. Le quotidien confirme ainsi l’intérêt des Gones pour le milieu de terrain de Galatasaray, dont le prêt en Turquie devrait prendre fin cet hiver, entre relations tendues avec le club stambouliotes et difficultés financières de ce dernier.Et l’OL, déjà sur le coup à l’été 2018, devrait donc s’ajouter à la liste des prétendants. Contrairement à cet intérêt datant d’il y a un an et demi, tous les décisionnaires du club devront cette fois être convaincus. Ce qui est le cas de Rudi Garcia, qui voulait déjà le faire venir à l’OM.En tout cas, le dossier « cadrerait avec les possibilités de l’OL » économiquement, assure le journal. Ce qui est loin d’être une certitude concernant les deux autres cibles. Ainsi, le septuple champion de France « a programmé de passer dans une phase concrète » dans le dossier Gameiro, qui ne serait « pas insensible » à l’intérêt du club de Jean-Michel Aulas. Mais du haut de ses 32 ans, l’international français dispose d’un salaire qui pourrait faire réfléchir les dirigeants lyonnais. Thomas Lemar aussi, d’ailleurs. Mais contrairement à l’attaquant du FC Valence - dont la valeur est estimée à moins de 10 millions d’euros -que ce soit dès cet hiver ou à l’issue d’un prêt avec option d’achat. Les Colchoneros auraient en tout cas durci leur position selon L’Equipe, demandant un transfert sec de 72 millions d’euros, son prix d’achat à Monaco en 2018. Sans compter que le gaucher, lui, souhaiterait rester en Espagne.