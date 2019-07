Yann M’Vila (ASSE) vers la Turquie ou l’Angleterre ?

Thanks konyaspor all the best 💪🏾 https://t.co/xPtaEdziSG — Mustapha Yatabaré (@MustYatabare9) 25 juillet 2019

L'attaquant international malien (33 ans, 35 sélections), qui avait déjà évolué à Trabzonspor (2014-2016) et Karabükspor (206-2017), s'est engagé ce jeudi avec Sivasspor. C'est son quatrième club turc, lui qui a porté les couleurs de Konyaspor, pour une année. ibéré par son ancien club, pour lequel qui il a joué 35 matches et marqué 5 buts, l'ancien Guingampais et Montpelliérain a signé un contrat de deux ans. « Ce n'était pas du tout prévu mais, vu ma fin de saison à Konya et comment ça s'est passé avec le coach (Aykut Kocaman), j'ai préféré changer de club, a-t-il déclaré. C'est un nouveau challenge, en plus, le coach (Riza Calimbay) me connaît, j'espère que ça va bien se passer. Je ne suis plus tout jeune, j'ai envie de jouer et de me faire plaisir. » A lire aussi >> Konyaspor : troisième but pour Mustapha Yatabaré