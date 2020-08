Xavi dévoile l’identité du meilleur milieu au monde selon lui

Football Legends deserves a place in administration, @didierdrogba has seen it all with the National team & club teams, I am for his transition into management & supports his bid...allow fair playing ground & let the people/association decide. @CAF_Online @FIFAcom @FIFCI_tweet pic.twitter.com/UVXX1nTg4q — ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) August 28, 2020

Thank you my Brother, we will continue to work for our People 🇨🇮 🇬🇭 https://t.co/EwkgPw1sfP — Didier Drogba (@didierdrogba) August 29, 2020

Les parrainages présentés par l'ancien joueur de Chelsea ont été en partie rejetés. Celui reçu de l'Africa Sport d'Abijan, au titre des clubs de Division 1, et celui obtenu de l'AMAF-CI (arbitres) au titre des groupements d'intérêt, ont été jugés irrecevables, les signataires ne pouvant, selon la commission, se prévaloir de la représentativité requise. Mais dans cette bataille, Drogba peut bien compter sur le soutien de certains de ses anciens collègues footballeurs dont Asamoah Gyan « Les légendes du football méritent une place dans l'administration. @Didierdrogba a tout vu avec l'équipe nationale et les équipes de club. Je suis pour sa transition vers la direction et soutiens sa candidature... permettre un terrain de jeu équitable et laissez le peuple / l'association décider. » a écrit le Ghanéen sur son compte twitter.Touché par ces mots, DD n'a pas tardé à réagir. L'ancien joueur de l'OM lui a répondu « Merci mon frère. Nous continuerons à travailler pour notre peuple. »A lire aussi >> Côte d’Ivoire : la FIFA vole au secours de Didier Drogba !