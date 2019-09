Wolverhampton : Intérêt pour Martin Odegaard

L’objectif pour La Gantoise était clair : gagner le match pour se rapprocher davantage du Club Brugge (20 points) et du Standard de Liège, le duo qui mène la course à la tête du classement. Au Ghelamco Arena samedi, Michaël Ngadeu et ses coéquipiers recevaient Kortrijk dans le cadre de la neuvième journée du championnat de D1 de Belgique. Tenus en échec une semaine plus tôt à Zulte-Waregem (2-2), les Bleus et blanc ont repris des couleurs en s’imposant 2-0 grâce notamment à un but du défenseur camerounais, auteur de sa troisième réalisation en championnat cette saison. S’il a ouvert le score peu avant l’heure de jeu (1-0, 58), le champion d’Afrique 2017 s’est surtout illustré en véritable mur infranchissable. Défensivement, le Camerounais a assuré, repoussant le danger à chaque fois qu’il s’est présenté. Tranchant dans les duels, son gros impact physique a causé d’énormes difficultés aux attaquants adverse. Il écope d’ailleurs d’un carton jaune pour son agressivité en fin de rencontre (85).