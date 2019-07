Wolverhampton confirme l’arrivée de Jesus Vallejo (Real Madrid) en prêt

Samuel Eto'o, le double champion d'Afrique et 4 fois Ballon d'Or africain🏆 pic.twitter.com/c7Trdihz1V — Life Magazine (@LifeMagazine_CI) 19 juillet 2019

La première passe d , de Eden Hazard au Real Madrid .#ICCS2019 #RMAATM pic.twitter.com/89F12Xnchg — Eden Hazard 🇫🇷 (@hazard_france) 27 juillet 2019

Le média espagnol Marca l'a interrogé sur l’actualité du club espagnol, et sur Eden Hazard (28 ans), qui a signé cet été en provenance de Chelsea. Et pour le Camerounais, il n'y a aucun doute que l'ancien joueur du Blues mérite d'être sacré Ballon d'Or ! « Hazard doit être le ballon d’or. Il n’a plus autant de valeur que maintenant et maintenant qu’il figure dans l’une des meilleures équipes du monde, tous les regards seront braqués sur lui. Eden Hazard est proche du niveau de Messi », affirme l’ancien international camerounais (118 sélections) sur son ex-coéquipier chez les Blues. Pourtant, les débuts du belge avec les Merengues sont plus compliqués que prévu puisque son équipe a pris l'eau face à l'Atlético Madrid (7-3).