Wolfsburg : Ntep a résilié son contrat

À la fin,c’est comme on le pensait. Je remercie tout le monde pour l’affection qui m’a été témoignée et j’ai hâte de commencer le travail pour revenir au top. 🇫🇷 Alla fine è come si pensava.Ringrazio tutti per l’affetto.Non vedo l’ora d’iniziare il lavoro per tornare al top. 🇮🇹 pic.twitter.com/6d8UzCEx3b