Wissam Ben Yedder rejoint Monaco (officiel)

Après un match nul difficile à l’extérieur (2-2), André Onana et l’Ajax Amsterdam recevaient le champion de Grèce, Paok Salonique mardi, à l’occasion de la phase retour du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions. Malheureux demi-finalistes de la précédente édition, les Lanciers ont obtenu leur ticket pour les barrages au terme d’un match fou (3-2).La rencontre débute mal en effet pour les locaux. Notamment pour un André Onana souvent sollicité par l’attaque adverse. Le gardien camerounais va d’ailleurs être battu à la 23par un Diego Biseswar qui convertissait un bon mouvement collectif avec une frappe croisée (0-1, 23). Menés malgré leur supériorité technique sur le terrain, les Ajacides prennent leur temps et parviennent à reprendre le dessus sur leurs adversaires. Alors que Dusan Tadic égalisait sur penalty (1-1, 43), Ziyech trouvait Nicolas Tagliafico au second poteau, sur un corner botté côté gauche. Totalement seul, l’Argentin plaçait un coup de tête imparable (2-1, 79). Cinq minutes plus tard, les Grecs visiblement démoralisés, concédaient un troisième penalty, tiré et transformé par Dusan Tadic (3-1, 84). Seulement, le champion de Grèce n’allait pas laisser la rencontre se terminer sans réagir. Et alors que l’on joue le temps additionnel, Diego Biseswar s’offre un doublé (3-2, 90e +3) en battant une nouvelle fois un André Onana qui écopait ensuite d’un carton jaune pour conduite anti-sportive (90+4). Grâce à cette victoire, les Lanciers affronteront l’Apoel Nicosie lors des barrages.