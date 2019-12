Wissam Ben Yedder (ASM) explique pourquoi il a choisi Monaco : "Le club m'a respecté"

Chacun des deux internationaux tunisiens a inscrit un but: Msakni à la 49', et Harbaoui à la 73'. Toutefois, c'est le club de Harbaoui, Al Arabi qui a le dernier mot. En effet, il se qualifie pour les quarts de finale puisqu'il est 3e de sa poule avec 5 points. De son côté, Al Duhail, 5e avec 3 points quitte d'ores et déjà la compétition.