William Saliba (ASSE) finalement vers Tottenham

Ayant décidé de sécher le stage de pré-saison d’Arsenal aux Etats-Unis, Laurent Koscielny va être sanctionner par les Gunners.



Arsenal will open disciplinary proceedings against Laurent Koscielny after he refused to join the club on their pre-season tour, accoridng to Sky sources.

Après neufs ans de bons et loyaux services (255 matchs), il était difficile voire presque impossible d’imaginer Laurent Koscielny et Arsenal partir dans un bras de fer.En cause ? La proposition de prolongation de contrat des dirigeants d’Arsenal basée sur le nombre d’apparitions du défenseur central mais aussi de sa volonté de rejoindre gratuitement la Ligue 1 durant l’été. Seulement le club londonien ne l’entend pas de cette oreille et ne compte pas faire de fleurs à l’ancien international français. Selon l’Evening Standard, tout club (Bordeaux ? Lyon ? Rennes ?) intéressé par les services de Koscielny va devoir mettre la main à la poche. En effet,il y a six mois. Désireux de mettre des bâtons dans les roues de leur capitaine, les dirigeants londoniens comptent également sanctionner Koscielny pour avoir sécher le stage américain de pré-saison d’après Sky Sport. Reste à savoir si la nature de la sanction sera financière ou sportive…