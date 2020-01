🔴 Wilfried Bony pourrait faire son retour en Angleterre !

Mikel Arteta prĂŽne l'union sacrĂ©e. Le nouveau coach des Gunners a clamĂ© qu'il voulait garder Aubameyang, aprĂšs avoir fait de mĂȘme pour Granit Xhaka.

Arsenal a battu Manchester United en Premier League mercredi soir et semble sur la bonne voie avec Mikel Arteta Ă sa tĂȘte. dont un certain Pierre-Emerick Aubameyang . Le nouveau boss des Gunners se montre inflexible Ă ce sujet :« Je ne pense mĂȘme pas Ă cette possibilitĂ©. Je veux qu’il soit ici. J’ai eu une conversation avec lui, je voulais comprendre ses sentiments. Je voulais savoir pourquoi il pensait qu’Arsenal n’était peut-ĂȘtre pas le bon endroit pour continuer sa carriĂšre. Je lui ai donnĂ© mon point de vue. Nous avons besoin de lui. J’ai dit "non" au club et "non" au joueur ». S'il ferme la porte aux dĂ©parts, Arteta n'est pas contre des arrivĂ©es potentielles cet hiver, surtout avec la grave blessure de son dĂ©fenseur Calum Chambers : «Je donnerai mon avis sur les choses que nous pouvons amĂ©liorer. La blessure de Calum change nos plans en dĂ©fense », a confiĂ© le coach basque.