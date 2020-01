West Ham confirme pour la cible lyonnaise Gedson Fernandes

L'Espanyol a contraint son voisin du Barça au match nul samedi (2-2, 19eme journée de Liga), en fin de rencontre.



Le Real Madrid l'avait emporté face à Getafe plus tôt ce samedi et le Barça, opposé à l'Espanyol lors du derby catalan, n'avait guère le choix. Il fallait gagner. Mais le club Blaugrana s'est laissé surprendre par les Pericos à la 23e minute quandHargneux et coriace, l'Espanyol d'Abelardo ne lâchait rien dans les duels et le Barça ne trouvait pas la clé avant le repos.Fini de jouer, ou plutôt de déjouer en seconde période. Avec l'entrée de Vidal, le Barça retrouvait de la consistance au milieu, tandis que Luis Suarez trouvait l'inspiration. Sur un ballon astucieux de Jordi Alba, El Pistolero flinguait Neto de près dans un angle fermé. Le festival de l'Uruguayen état loin d'être terminé. Quelques instants plus tard et après un excellent travail dans la surface de l'Espanyol,De la tête, le Chilien donnait l'avantage au Barça. Mais les hommes d'Ernesto Valverde se retrouvaient à dix à un quart d'heure du terme suite à la première expulsion de la carrière de Frenkie De Jong pour un second jaune. Les espaces se libéraient alors dans la surface Blaugrana et Abelardo tentait le tout pour le tout en faisant entrer l'attaquant chinois Wu Lei. 2-2, ce sera le score final. Le Barça commence l'année par un nul, mais reste en tête de la Liga.