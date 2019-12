Wenger : "Arteta devra surtout être bien entouré"

"Il s'intègre très bien, j’aimerais poursuivre un petit peu, je vais en parler avec lui, a affirmé Paul Le Guen ce jeudi en conférence de presse. Je pense qu’il se sent bien ici et on se sent bien avec lui. Ce joueur a des références et ça se sent tout de suite lors des entraînements", avait expliqué le coach havrais dans un entretien accordé à Paris-Normandie. L'international Ivoirien est libre de tout contrat depuis la fin de son contrat avec Al-Arabi SC (Qatar). Il cherche un nouveau challenge pour relancer une carrière à la peine. A lire aussi >> Des nouvelles du dossier Bony, à l'essai au Havre !