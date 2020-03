Officiel: Victor Wanyama quitte Tottenham pour la MLS

Vous vous souvenez des supporters qui avaient insulté Moussa Marega ? Leur club a été sanctionné & doit payer :



7140 € pour les dégâts matériels

4017 € pour les fumigènes



714 € pour les cris racistes.#SayNoToRacism (mais pas trop quand même)https://t.co/tJGXUt4Bzr — Sihame Assbague (@s_assbague) March 4, 2020

Après les cris racistes contre Moussa Marega sur la pelouse du Vitória Guimarães, le club local doit payer 7140€ dont le montant de 714€ pour les cris de singe.



En #Ligue1CIV les supporters qui paient 500FCFA et insultent les parents des joueurs, à bientôt pour votre cas. 😎 pic.twitter.com/MMvBAVoQ3Z — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) March 4, 2020

"Je me suis senti comme une merde, c'était une grosse humiliation, avait déclaré le joueur dans Team Duga sur RMC Sport. Mais le match est passé, j'ai revu mon fils et ça m'a redonné le sourire, grâce aussi à tous les messages de soutien que j'ai reçus", avait-il d'ailleurs déclaré après ces faits. Selon l'hebdomadaire Sàbado, la sanction est tombée. Et le tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle frise le ridicule. En effet, la Ligue portugaise a infligé une amende de 714 euros au club de Guimaraes. Le club a écopé de 17 941 euros d'amende au total dont seulement 714 euros d'amende pour les cris de singe envers Marega. Une procédure disciplinaire a été lancée par l'instance contre le club en question pour les cris racistes. Mais une chose est sure, avec des telles sanctions, on ne risque pas de voir le racisme disparaître des stades de football.