Wanda Nara se paye Lukaku à la télévision italienne

Wanda Nara s'est accrochée ce dimanche avec un autre participant de l'émission de télévision italienne Tiki Taka. La raison ? Un manque de respect sur son mari, Mauro Icardi, qu'elle n'a pas apprécié ...

Mauro Icardi's wife Wanda Nara hasn't held back on Romelu Lukaku



"It would be good to see in big games too.



"He hasn't scored in the Champions League, he'll watch the knockout rounds on TV.



"The last No. 9 only scored about 150 goals for Inter."



pic.twitter.com/eFc7xCQKfn