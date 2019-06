Waldemar Kita a reçu une offre de rachat pour le FC Nantes

Selon L’Equipe, un fonds d’investissement représenté par l’ancien secrétaire d’Etat aux sports Thierry Braillard aurait formulé une offre de rachat de plus de 60 millions d’euros à Waldemar Kita pour le FC Nantes.

Des nouveaux propriétaires pour Nantes, Halilhodzic out ?

Un nouveau logo qui fait hurler, des maillots 2019/2020 discutés… Et si le changement était beaucoup plus profond que ça au FC Nantes ? A en croire les informations de L’Equipe, Waldemar Kita, propriétaire du FCN,représenté par l’avocat et ancien secrétaire d’Etat aux sports Thierry Braillard. Une offre faite suite à des échanges qui ont débuté il y a environ cinq semaines, et qui fait sérieusement réfléchir Kita. L’homme d’affaires franco-polonais serait notamment marqué par l’échec de son projet de nouveau stade et aurait laissé filtrer « une forme de lassitude » en privé ces dernières semaines.Sans compter sur la disparition tragique d’Emiliano Sala, qui a fortement terni l’image de Kita, notamment à la suite d’un reportage récemment diffusé par la chaîne L’Equipe. En tout cas, les conditions fixées par le propriétaire des Canaris auraient été acceptées par les éventuels acquéreurs,A tel point que des discussions concernant le futur organigramme sportif auraient même démarré ces derniers jours. Concernant la direction, Thierry Braillard n'y prendrait pas de responsabilités. Reste, cependant, à régler certains « détails » d’ordre financiers toujours selon le quotidien, notamment concernant la somme et les modalités de paiement. Il y a aussi le cas Vahid Halilhodzic qui pose problème. Le fonds d’investissement ne voudrait pas conserver l’entraîneur franco-bosnien… mais ne souhaiterait pas non plus avoir à gérer son licenciement. Visiblement, rien n’est bouclé. Loin de là.