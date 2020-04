Vu d’Afrique : Le monde du football pleure Pape Diouf

Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf... Un grand Président mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix 💙 pic.twitter.com/3lqI7VksOv

— Benjamin Mendy (@benmendy23) March 31, 2020



Plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d’apprendre le décès d’un monument de notre football, mes condoléances à la famille Diouf.

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #StayAtHome



— Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2020



@OL @lequipe @mohamedbouhafsi Pape a été un grand président , très performant , respectable et respecté , j’avais un profond respect pour lui , je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis 🙏🙏🙏

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 31, 2020



Très attristé par la disparition de ce grand homme, repose en paix Pape Diouf 🙏🏼 Une pensée également à toutes les victimes du #COVID19 Au Sénégal, en France et partout dans le monde prenez soin de vous pic.twitter.com/OysZ8r774K

— M'Baye Niang (@MBaye9Niang) March 31, 2020



RIP Mr Pape Diouf. Un modèle s’en va 😢 pic.twitter.com/2dy0bGjmiU

— Pape Djibril Diaw (@Pape_D_Diaw) March 31, 2020



C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre que Pape nous as quitté. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d’entre nous et un modèle pour moi. Sache que Tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’Aime ❤️ #papediouf #marseille 🇸🇳 pic.twitter.com/LPBZ1DMhy0

— Mamadou Niang (@mamadniang11) March 31, 2020



Très triste d'apprendre la disparition de Pape Diouf... il laissera un souvenir unique à Marseille. Pensées émues pour sa famille et ses proches 🙏🏻🖤 pic.twitter.com/hS6uTQhwHg

— Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 31, 2020



Pape Diouf était un grand dirigeant du monde du football. C’était une personne brillante, un homme engagé, un homme amoureux de Marseille, de l’Afrique, de la France. J’ai une grande pensée pour toute sa famille, tous ses proches. pic.twitter.com/Y88Q4muFKE

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) March 31, 2020



Le monde du football fera vivre votre mémoire. RIP Pape Diouf 🙏 pic.twitter.com/xieNtf5PQi

— Houssem (@HoussemAouar) March 31, 2020



Il m appelait "fils" je l'appelais "père" il a été mon agent, mon président, mais avant tout un homme exceptionnel pour moi. Mon hommage pour toi Pape ne tiendrait pas dans un tweet. Merci 🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/F4HOqrTRAV

— Habib Beye (@BeyeHabib) March 31, 2020



Tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai allah y rahmou Pape Diouf

— Samir Nasri Official (@SamNasri19) March 31, 2020



Reposez en paix Mr Pape Diouf 🌹🙏🏽 pic.twitter.com/CqDapNu1JZ

— layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) March 31, 2020



Aucun mot ne peut dire à quel point je suis malheureuse de perdre un aîné si inspirant. Une érudition, une finesse, une humanité hors du commun. Repose en paix cher Pape, que la terre te soit légère. pic.twitter.com/BFiBEPCuXe

— Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) March 31, 2020



#PapeDiouf Il est parti le Pape de l’OM quelques jours après Michel Hidalgo. Le foot coulait en leur sang, l’OM était dans leur cœur. Ces jours sont lourds, très lourds.

— Dominique Grimault (@dominicgrimault) March 31, 2020



Quelle horrible nouvelle. Tu as été un guide, un vrai conseiller pour moi et surtout un homme d’honneur. RIP Pape Diouf🙏 pic.twitter.com/acQJsYQkqT

— Grégory Coupet (@CoupetCoupet) March 31, 2020



Mon ami 🙏🙏🙏 Mon grand frère comme tu le disais souvent😢😢😢😢 tu me manque déjà Pape Diouf pic.twitter.com/Zvb9aV2fOr

— Stéphane Tapie (@TapieStephane) March 31, 2020



J ai beaucoup de peine encore ce soir ! #PapeDiouf était un président complet : il avait toutes les qualités requises pour ce poste ! Il était fait pour l @OM_Officiel et pour #Marseille

Un grand homme ! repose en Paix Président !

— Rolland Courbis (@rollcourbis) March 31, 2020



Triste journée pr le monde du foot et bien au delà encore.

On pleure un grand journaliste,Un gd président,Un gd agent,Un gd monsieur,un gd Frere,un père spirituel. Un exemple pour beaucoup d’entre nous.Un grand personnage du continent Africain s’en est allé. RIP PAPE DIOUF 🤲🏿❤️ pic.twitter.com/xp0EhDyrV9

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 31, 2020



Profondément attristé d'apprendre la perte de Pape Diouf. 😔

Toutes nos pensées et nos prières à sa famille. 🙏🏼 https://t.co/2FEE7zOaez

— Franck Ribéry (@FranckRibery) March 31, 2020



J’ai appris avec émotion le décès de Pape Diouf.

Je rends hommage à cette grande figure du sport, ce grand dirigeant engagé et éminence grise du football. A sa famille, je présente, au nom de la nation, mes condoléances les plus attristées.

— Macky Sall (@Macky_Sall) March 31, 2020

La mort de Pape a provoqué une véritable onde de choc dans l'Afrique entière



Victime du Coronavirus l’ancien président de l’Olympique de Marseille. Pape Diouf est-il décédé au Sénégal au cours de son évacuation en France paix à son âme !

— Daouda Ndiaye (@DaoudaN82933329) March 31, 2020



Non je suis tellement triste 😔! Yalna yërmëdé Borom bi jiittu ko si bamêllam Pape Diouf, bijaahi SAWS ♥️🙏🏿. C'est beaucoup de souvenirs emportés avec sa disparition

— Pa Khalifa 🇸🇳🇲🇷 (@Mansur_Dia) March 31, 2020



C'est avec émotion et tristesse que nous avons appris le décès de l'ancien Pr de l'OM, Pape Diouf. Il a beaucoup donné pour l'image du Sénégal en ayant aussi été: journaliste et agent de footballeurs, sans oublier l'importance qu'il attachait au respect du football africain. pic.twitter.com/VhVRklSfoE

— Sonko Malang Diba (@MalangDiba) March 31, 2020



Sous ses 69 ans, Pape_Diouf décède du COVID_19#Coronavirus

Repose en paix pic.twitter.com/obhHh90yqh

— Bamba Faye (@rootsBamba) March 31, 2020

